Bourse de Paris : La contestation en Iran ne menace pas la paix internationale-France

(Actualisé avec citations ambassadeur de France §3-4)

Les récentes manifestations antigouvernementales en Iran ne constituent pas une menace pour la paix et la sécurité internationales, a estimé l'ambassadeur de France devant le Conseil de sécurité de l'Onu, vendredi.

Cette réunion du Conseil de sécurité avait été sollicitée par les Etats-Unis en dépit des critiques d'autres membres permanents de l'instance.

"Il appartient aux Iraniens et à eux seuls d'engager un dialogue pacifique qui doit reposer sur le respect des droits et des libertés fondamentales du peuple iranien. Aussi préoccupantes qu’elles soient, les évolutions de ces derniers jours ne constituent pas une menace à la paix et à la sécurité internationales", a dit François Delattre.

"Nous devons y réagir de manière appropriée, c’est-à-dire avec toute la vigilance requise par les risques de violences contre les manifestants pacifiques, mais en nous gardant de toute instrumentalisation de cette crise, qui ne ferait que renforcer les extrêmes et auraient ainsi l’effet inverse de celui recherché", a-t-il poursuivi.

Cette réunion du Conseil de sécurité à la demande des Etats-Unis a été qualifiée de "nocive et destructive" par la Russie qui juge que "les affaires intérieures de l'Iran n'ont rien à voir avec le rôle" de cette assemblée.

Le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan avait également mis en garde contre toute ingérence dans les affaires intérieures iraniennes.

(Rodrigo Campos; Pierre Sérisier pour le service français)