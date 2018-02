La correction des marchés ne change pas les prévisions économiques, selon Dombret

L'annonce, vendredi dernier, d'une hausse prononcée des salaires aux Etats-Unis a renforcé le scénario d'une accélération de l'inflation, contribuant à une montée des rendements sur le marché obligataire. Depuis, les marchés actions connaissent une poussée de fièvre. L'indice mondial MSCI s'achemine vers sa baisse hebdomadaire la plus marquée depuis septembre 2011, quand les craintes de défaut de la Grèce étaient les plus fortes et que la zone euro menaçait d'éclater.

"Nous discutons des valorisations élevées des actions depuis un certain temps, donc replaçons cela dans une perspective plus longue que seulement une semaine (...) et vous ne serez pas étonnés qu'il y ait une sorte de correction", a dit Andreas Dombret à Reuters.

"Les corrections peuvent être saines et les avis sont partagés sur le point de savoir si c'est ici le cas ou pas, donc mes prévisions économiques n'ont pas changé parce que les fondamentaux n'ont pas changé", a-t-il dit, se référant à la politique monétaire, à la croissance économique et aux résultats des entreprises.

Cette agitation sur les marchés a également mis en lumière des instruments de marchés complexes liés à la volatilité.

Credit Suisse et Nomura ont ainsi été contraints de retirer un certain nombre de produits financiers liés à la volatilité des marchés actions après les pertes qu'ils avaient enregistrées.

Mais Andreas Dombret s'est dit surpris des appels demandant l'intervention des régulateurs.

"Par principe, les régulateurs ne doivent intervenir que lorsque l'on a une très bonne idée de ce qui s'est passé. (Si) vous intervenez sur un marché, vous ne pouvez pas le faire à la légère", a-t-il poursuivi.

"Il n'appartient pas aux régulateurs d'éviter d'éventuelles pertes aux investisseurs, ce n'est pas leur rôle."

