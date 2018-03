La crise en RDC s'aggrave de jour en jour-commissaire européen

GOMA, République démocratique du Congo, 25 mars (Reuters) - L a situation humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) empire de jour en jour, a estimé dimanche le commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides.

Des crises multiples se développent en RDC - dans la région du Kasaï (centre) et dans les provinces du Kivu et de l'Ituri (est) - aggravées par le refus du président Joseph Kabila de démissionner à l'expiration de son mandat en 2016.

Plus de 13 millions de Congolais ont besoin d'une aide humanitaire, soit deux fois plus que l'an dernier, et 7,7 millions sont confrontés à une insécurité alimentaire grave, soit une hausse de 30% par rapport à la situation d'il y a un an, ont déclaré les Nations unies dans un rapport rendu public ce mois-ci, en parlant d'une crise de niveau 3, soit le niveau d'urgence le plus élevé de l'Onu.

"Nous sommes unanimes à penser que la situation humanitaire empire de jour en jour", a dit Christos Stylianides à Reuters, au cours d'un voyage dans l'est de la RDC.

Les inquiétudes face à la détérioration de la situation en RDC ont conduit les Nations unies, l'Union européenne et les pays donateurs à organiser une conférence qui se tiendra en avril à Genève.

Ils cherchent à recueillir 1,7 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros), soit près de quatre fois le montant réuni l'an dernier, afin de soutenir les activités humanitaires en RDC.

Les autorités de RDC ont contesté cette semaine l'évaluation de la gravité de la crise faite par les Nations unies, évaluation qui, à en croire Kinshasa, va décourager les investisseurs au moment où le gouvernement cherche à stabiliser une économie volatile.

Le gouvernement de Kinshasa a ajouté que si les statistiques des ONG humanitaires n'étaient pas révisées et alignées sur les chiffres des autorités, la RDC n'enverrait pas de représentant à la conférence de Genève.

Christos Stylianides, qui a visité dimanche la province du Nord-Kivu, devait se rendre ensuite à Kinshasa, en fin de journée, pour tenter de convaincre les ministres des Affaires étrangères et des Affaires humanitaires de revenir sur la décision de ne pas aller à Genève. (Fiston Mahamba; Eric Faye pour le service français)