Mellon Capital, une filiale de BNY Mellon Asset Management North America, dévoile ses Indicateurs économiques avancés (IEA) qui prévoient que "le dynamisme de l’activité économique en Europe au cours des 12 prochains moins devrait rester inférieur au consensus". Pour le stratège d'investissement Jason Lejonvarn, la seule économie européenne susceptible de réserver de bonnes surprises est la Suisse, grâce à une demande de la part des consommateurs robuste et encore inexploitée."Le Royaume-Uni pourrait sans surprise décevoir les attentes, principalement en raison d'une baisse de l'investissement et d'un recul de la confiance et de la demande des consommateurs, qui se manifestent clairement dans les négociations entourant le Brexit", conclut Mellon Capital.