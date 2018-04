La croissance rebondit en Afrique subsaharienne (Banque Mondiale)

Abidjan (awp/afp) - La croissance économique va rebondir en Afrique subsaharienne à 3,1% en 2018, après plusieurs années décevantes, prévoit la Banque Mondiale (BM) dans un rapport publié mercredi.

En 2019 et 2020, elle devrait encore grimper à 3,6%, selon ce rapport semestriel, "Africa Pulse".

La chute, à partir de 2014, des cours des matières premières, dont beaucoup d'économies africaines dépendent, a entraîné plusieurs années de déprime. En 2016, la croissance sur le continent s'était traînée à 1,5%, puis avait commencé à remonter en 2017, à 2,6%.

"La croissance rebondit, mais pas assez rapidement", a toutefois commenté l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique, Albert Zeufack.

La croissance démographique de l'Afrique subsaharienne s'élevant à 2,7%, la croissance économique est tout juste suffisante pour que le revenu par tête augmente légèrement, a expliqué M. Zeufack lors d'une conférence de presse.

A l'intérieur de la vaste zone de l'Afrique subsaharienne, plusieurs pays se distinguent cependant par leur dynamisme économique : la Côte d'Ivoire et le Sénégal en Afrique de l'Ouest, le Rwanda, l'Ethiopie et la Tanzanie en Afrique de l'Est, avec tous des taux de croissance supérieurs à 6% par an. Ces pays tirent les fruits de leurs efforts de diversification économique et des investissements dans les infrastructures, note la Banque mondiale.

Tandis que l'Afrique centrale stagne, trop dépendante de ses matières premières.

"Il est important que les pays renforcent leur résilience en faisant des stratégies de diversification une priorité absolue", souligne Punam Chuhan-Pole, économiste principale à la Banque mondiale.

afp/al