La détente sur le front commercial relance les actions

À Paris, le CAC 40 prend 1,45% à 5.139,86 points vers 10h40 GMT. À Francfort, le Dax gagne 1,88% gagne et à Londres, le FTSE avance de 1,92%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 1,44%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,59% et le Stoxx 600 de 1,4%.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,5% à 0,8% après la hausse de plus de 2,7% enregistrée lundi par les principaux indices.

Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, s'est prononcé lundi en faveur de négociations avec les Etats-Unis et a réitéré la promesse d'un accès facilité au marché chinois pour les entreprises américaines, s'efforçant ainsi d'éviter une guerre commerciale entre les deux superpuissances.

Washington a demandé à Pékin d'abaisser ses droits de douane sur les voitures américaines, d'acheter davantage de semi-conducteurs américains et de faciliter l'accès de leurs entreprises à son secteur financier, a-t-on appris de source proche du dossier.

Ces informations ont permis à Wall Street de finir en forte hausse lundi, alors que les marchés européens avaient auparavant terminé dans le rouge, pénalisés entre autres par la vigueur de l'euro.

La monnaie unique se calme mardi (-0,2% à 1,2420 dollar), donnant un coup de pouce supplémentaire aux actions européennes.

Le billet vert regagne pour sa part 0,3% face un panier de devises de référence après avoir perdu 1,5% lors des quatre derniers séances.

Suir le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat sont en baisse après le chiffre inférieur au consensus de l'inflation en Espagne (1,3% sur un an en mars contre 1,5% attendu) et les déclarations d'Erkki Liikanen, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), selon lequel l'inflation sous-jacente dans la zone euro pourrait rester plus faible que prévu malgré la vigueur de la croissance.

GSK ET CASINO SE DISTINGUENT

Aux valeurs en Europe, les compartiments qui avaient été les plus délaissés en raison des craintes de tensions commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires repartent de l'avant.

L'indice Stoxx de l'automobile, celui de la technologie et celui des ressources de base gagnent ainsi tous autour de 2%.

La cote est animée aussi par l'actualité des entreprises. Le britannique GlaxoSmithKline grimpe ainsi de 5,54%, la plus forte hausse du Stoxx 600, le marché saluant le rachat de la participation de 36,5% détenue par Novartis (+2,26%) dans leur coentreprise de santé grand public.

A Paris, Casino gagne 3,75%, dans le peloton de tête du SBF 120, en réaction au partenariat commercial signé entre son enseigne Monoprix et le géant américain du commerce en ligne Amazon, qui permet au groupe stéphanois de répondre à la concurrence nouvelle de Leclerc dans la distribution alimentaire à domicile à Paris.

A la baisse, l'enseigne de prêt-à-porter suédoise H&M chute de 5,17%, l'une des pires performances de l'Eurofirst 300, après avoir prévenu qu'elle serait obligée de proposer des remises importantes au deuxième trimestre pour écouler un surplus de stocks.

Sur le marché pétrolier, les cours du brut restent orientés à la hausse, toujours soutenus par la crainte de voir les tensions au Moyen-Orient se répercuter sur l'offre globale, notamment en cas de sanctions américaines visant l'Iran. Le baril de Brent évolue à plus de 70 dollars.

Du côté des indicateurs, le sentiment économique s'est dégradé en mars dans la zone euro pour le troisième mois consécutif, la confiance reculant dans tous les secteurs à l'exception de la construction.

Les investisseurs attendent pour 14h00 GMT l'indice de confiance du consommateur américain.

(Édité par Marc Angrand)

par Patrick Vignal