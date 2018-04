La fibre d'Interoute au service du nouveau portail d'information du Vatican

Le réseau de fibre optique d'Interoute permet au Vatican d'opérer sa transformation digitale

Paris, 26 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le réseau de fibre optique d'Interoute, fournisseur de réseau et de Cloud mondial, est utilisé par le Secrétariat pour la Communication du Vatican dans le cadre du lancement de son nouveau portail d'information en ligne www.vaticannews.va. Ce portail agrège plusieurs canaux de communications différents (radio, télévision, presse écrite) via une seule interface, afin d'aider l'Eglise dans sa mission d'information de la communauté numérique. Le site permet aux internautes de rechercher facilement une information, restituée sous forme de contenu multimédia, multilingue, multi-appareil. Francisco Massi, Chef de la Direction de la Technologie du Secrétariat pour la Communication du Saint-Siège, déclare : « Repenser le système de communication du Saint-Siège impliquait un changement technologique important pour accompagner la convergence Internet/audiovisuel/édition. En parallèle du portail, nous avons développé d'autres services, et nous sommes en train de travailler sur de nouveaux projets visant à distribuer des contenus multimédias de qualité directement auprès des utilisateurs, comme des documentaires ou d'autres productions importantes. Le réseau de fibre optique d'Interoute fournit l'infrastructure nécessaire à ce projet innovant. » L'accès direct au backbone numérique d'Interoute, constitué de son infrastructure de fibre optique, est une étape fondamentale dans le bon fonctionnement de ce projet ambitieux, c'est pourquoi l'équipe du Vatican a donné le nom de 'backbone' à l'ensemble de ce projet. Interoute est le propriétaire d'un réseau privé mondial de fibre optique long de 72 000 km qu'il opère à travers l'Europe. La fibre optique d'Interoute joue un rôle clé dans la transformation digitale de la stratégie de communication du Vatican, en lui donnant accès à une capacité sécurisée, évolutive et haute-performance. Garantissant une expérience utilisateurs de haute qualité pour les personnes voulant accéder au contenu mis en ligne par le Vatican, en particulier pour le contenu audiovisuel nécessitant beaucoup de bande passante, la fibre optique d'Interoute assure une transmission plus rapide et plus fluide des données ainsi qu'une grande résilience sur les longues distances. Le projet s'est illustré par une étroite collaboration entre le Secrétariat et Interoute, liées par un objectif commun de trouver les meilleures solutions dans un cadre strict. Le projet comprenait la pose de câbles réseaux dans l'un des sites les plus religieux, les plus importants sur le plan culturel et artistique au monde, la Cité du Vatican. Bruno Boucq, Directeur Général France d'Interoute, commente : « Nous sommes honorés d'accompagner le Secrétariat pour la Communication du Saint-Siège en lui faisant profiter de nos dizaines d'années d'expérience. Interoute a construit l'infrastructure backbone pan-européenne qui permet la transformation digitale d'entreprises internationales. Grâce à notre expérience dans la construction et la gestion de l'un des plus grands réseaux d'Europe, Interoute possédait le savoir et la compétence qu'il fallait pour ce projet unique en son genre, respectant les délais de livraison et les contraintes imposées par l'héritage culturel et artistique d'un site de cette importance. » Ghislaine Lory glory@b-consulting.com

