La fille de McCain s'insurge contre les propos d'une employée de la Maison blanche

WASHINGTON, 11 mai (Reuters) - La fille de John McCain, Meghan McCain, s'en est prise vendredi aux propos d'une conseillère de la Maison blanche, Kelly Sadler, qui aurait dit à propos du refus de son père d'entériner la nomination de Gina Haspel à la tête de la CIA que "cela n'a pas d'importance, il est en train de mourir".

Kelly Sadler, qui est conseillère en communication de la Maison blanche, aurait tenu ces propos au cours d'une réunion à huis clos à la Maison blanche, a déclaré à Reuters une personne au fait de cette réunion.

"Je ne peux pas comprendre dans quel genre d'environnement vous travaillez, où cela passe pour acceptable, et ne peux pas non plus comprendre que vous puissiez retourner au travail le lendemain et garder votre emploi", a dit sur la chaîne ABC la fille de McCain en s'adressant à la conseillère.

John McCain, qui lutte contre un cancer au cerveau et se repose depuis plusieurs semaines à son domicile de l'Arizona, a publié un communiqué après une audience de confirmation de Haspel à la tête de la CIA, mercredi, en lui reprochant d'avoir refusé de condamner la torture. Il a recommandé à ses collègues sénateurs de s'opposer à sa nomination.

Lors de sa nomination au poste de directrice adjointe, l'an dernier, il s'est avéré qu'elle avait dirigé une prison secrète en Thaïlande en 2002, sous la présidence de George W. Bush. Deux membres présumés d'Al Qaïda y ont été soumis à des interrogatoires "poussés", notamment à des simulations de noyade ou "waterboarding", selon d'anciens agents de la CIA.

McCain, lui, a été torturé alors qu'il était prisonnier de guerre pendant le conflit du Vietnam. (Justin Mitchell; Eric Faye pour le service français)