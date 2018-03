La gestion du FCP Sofidy Sélection 1 primée lors des Thomson Reuters Lipper Fund Awards

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy Sélection 1, le fonds actions immobilier coté géré par Sodify, vient d'être récompensé comme le fonds 3 ans le plus performant de sa catégorie à l'occasion de la cérémonie des Thomson Reuters Lipper Fund Awards qui a eu lieu le 19 mars 2018. Sofidy Sélection 1, qui a fêté ses 3 ans avec une progression de 53,02% depuis sa création, avait déjà obtenu la note maximale de 5 étoiles par Morningstar fin 2017."Ce prix vient donc confirmer l'excellence de la gestion mise en œuvre par son gérant, Laurent Saint Aubin, et la pertinence de sa stratégie qui consiste à investir dans les actions d'entreprises du secteur immobilier qui participent aux tendances de croissance structurelle des sociétés", a souligné Sodify dans un communiqué.Depuis plus de 30 ans, les Thomson Reuters Lipper Fund Awards récompensent les fonds et les gérants qui produisent d'excellents résultats en termes de rendements ajustés du risque sur 3-5 et 10 ans.