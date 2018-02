La n°3 du département de la Justice va quitter l'administration US

(Actualisé avec confirmation et sources)

WASHINGTON, 10 février (Reuters) - La numéro trois du département américain de la Justice, Rachel Brand, va démissionner neuf mois après sa prise de poste pour rejoindre le privé, a confirmé vendredi l'administration fédérale.

De source proche du dossier, on précise qu'elle va prendre des responsabilités au sein de l'entreprise Walmart, le géant de la grande distribution.

Dans la hiérarchie du département de la Justice, Rachel Brand venait juste après l'Attorney General adjoint Rod Rosenstein, qui supervise l'enquête russe du procureur spécial Robert Mueller.

L'Attorney General Jeffrey Sessions s'est récusé de ce dossier en mars 2017 du fait de ses contacts avec l'ambassadeur russe à Washington durant la campagne.

Le procureur spécial Mueller enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 et sur la possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du candidat républicain, devenu le président Donald Trump.

La perspective de la démission de Rachel Brand est le dernier signe en date des remous agitant les instances de la justice américaine, qui subissent les foudres de Donald Trump et de ses alliés républicains depuis plusieurs mois.

De sources informées, on explique que Brand se sentait de plus en plus mal à l'aise devant ces attaques répétées contre le département de la Justice et le FBI, qu'elle interprète, ajoutent ces sources, comme une attaque contre l'état de droit.

La nouvelle de son départ, révélée par le New York Times, survient une semaine après que Trump a approuvé la publication d'une note jusqu'alors classée confidentielle, rédigée par des élus républicains de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, qui pointe un parti-pris contre le président au sein du FBI et au département de la Justice dans l'enquête russe.

Trump doit parallèlement se prononcer ce vendredi sur l'opportunité d'autoriser la publication d'une contre-note rédigée par des élus démocrates et réfutant les arguments de leurs collègues républicains. (Sarah N. Lynch et John Walcott Eric Faye et Henri-Pierre André pour le service français)