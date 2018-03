La nouvelle solution Elemica Trace permet une analyse des risques d'expédition pour la transformation numérique

Les informations en temps réel associées aux emplacements GPS apportent des informations sur les livraisons précises

WAYNE, Pennsylvanie, le 19 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Elemica, le premier Réseau d'approvisionnement numérique pour les industries de type process, présente Elemica Trace, une solution qui permet une visibilité en temps réel sur les expéditions et les risques au service client, aux planificateurs de transport et aux gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, leur permettant ainsi de surveiller et gérer de manière proactive le mouvement des produits vers les clients et les centres de fabrication.

« Il existe parfois des perturbations au niveau des expéditions et les équipes peuvent donc être amenées à passer des heures à suivre manuellement ce qui se passe. Pire, parfois, la plainte de votre client est la première indication que l'une des vous expéditions a pris du retard », commente Rich Katz, Directeur des technologies (CTO) d'Elemica. « Trace vous permet de gagner du temps mais aussi d'éliminer le stress engendré par le suivi des expéditions et permet à vos équipes de multiplier les échanges positifs avec vos clients ».

Elemica Trace utilise les données d'expédition, les signaux du transporteur, une interface de géolocalisation et des algorithmes prédictifs pour identifier les envois qui connaissent des difficultés. Les utilisateurs se connectent à la solution pour voir les emplacements d'expédition en temps réel, les livraisons étant classées en fonction du respect du délai de livraison. Les utilisateurs peuvent s'inscrire pour recevoir des alertes lorsque la solution détermine que les expéditions sont « Prévues en retard » ou « En retard ».

La visualisation de la carte intuitive dans Elemica Trace est conviviale pour identifier l'état des routes et les informations de livraison avec des couches pour les incidents de satellite ou de trafic. Les utilisateurs reçoivent l'état d'expédition de transporteurs correspondant aux dernières mises à jour GPS pour les informations relatives à une livraison dans les temps impartis. Les capacités d'exploration par transporteur, origine, produits et autres sont disponibles pour obtenir les paramètres de performance pour la transformation numérique.

« Alors que la chaîne d'approvisionnement de fabrication de type process a progressé aujourd'hui en efficacité transactionnelle, les entreprises sont moins compétentes pour détecter les opportunités et réduire les risques en raison de la visibilité limitée de la chaîne d'approvisionnement », explique Lora Cecere, Fondatrice de Supply Chain Insights ; « les solutions réseau B2B permettent d'améliorer l'intégration valeur-réseau où la vraie valeur réside dans la synchronisation et l'harmonisation des données en informations exploitables ».

Elemica Trace est intégrée à la solution Elemica Pulse pour la visibilité sur la ligne de commande, permettant aux gestionnaires de naviguer de manière transparente entre les informations au niveau de la commande et de la livraison afin de suivre le flux de matériaux et apporter aux clients les informations les plus récentes à propos de l'arrivée de leurs matériaux. Grâce à la visibilité de bout en bout et à l'intelligence prédictive de l'Elemica Digital Supply Network, les entreprises peuvent mieux surveiller leurs chaînes d'approvisionnement en détectant rapidement les problèmes, améliorer la satisfaction des clients, optimiser le fonds de roulement et accroître la valeur pour les actionnaires.

À propos d'Elemica

Elemica est le premier réseau d'approvisionnement numérique (« Digital Supply Network ») pour les industries de type process. Elemica transforme les chaînes d'approvisionnement en remplaçant les approches manuelles et complexes par des approches efficaces et fiables. Lancée en 2000, ses clients comme BASF, BP, Continental, The Dow Chemical Company, DuPont, Goodyear Tire & Rubber Company, LANXESS, Michelin, Shell, Solvay, Sumitomo Chemical, Wacker, etc., traitent annuellement près de 400 milliards de dollars en valeur commerciale sur le réseau. Elemica génère des résultats nets en favorisant la réduction du coût des opérations, l'accélération de l'exécution des processus, l'automatisation des processus métier clés, la suppression des barrières transactionnelles et la fluidité des flux d'informations entre les partenaires commerciaux. Pour de plus amples informations, consulter www.elemica.com.

