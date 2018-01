La nouvelle solution de réseau étendu défini par logiciel de Cogeco Peer 1 aide les entreprises à profiter pleinement de la puissance de l'infonuagique

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - Jan 31, 2018) - Cogeco Peer 1, un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises, annonce aujourd'hui un nouveau service de réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) en partenariat avec Nuage Networks de Nokia pour aider les entreprises à s'assurer que leur connectivité est réellement un levier de leur transformation numérique.

« Étant l'un des premiers fournisseurs de services gérés internationaux à offrir une solution SD-WAN novatrice aux entreprises des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada, nous sommes très heureux de fournir à nos clients l'agilité et le prochain niveau de connectivité dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel infonuagique », a indiqué Bertrand Labelle, vice-président, Marketing et innovation. « Grâce à notre partenariat avec Nuage Networks de Nokia, nos clients disposent dorénavant d'une façon simple, sécurisée et intelligente d'optimiser leurs réseaux, s'assurant ainsi de profiter pleinement de nos services infonuagiques, de colocation et d'hébergement. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Cogeco Peer 1 pour ce service SD-WAN de pointe », a dit

Sunil Khandekar, fondateur et chef de la direction, Nuage Networks de Nokia. « En libérant le potentiel d'un écosystème connecté de services infonuagiques, de colocation et d'hébergement, la technologie SD-WAN permettra aux clients de Cogeco Peer 1 de réaliser leur transformation numérique sans jamais plus avoir à se soucier que leur connectivité soit un maillon faible. »

Étant donné que la technologie SD-WAN est optimisée de façon unique pour répondre aux besoins croissants de l'informatique en nuage, IDC croit que l'adoption de cette technologie par les entreprises et les fournisseurs de services contribuera à stimuler le marché qui devrait atteindre 8 milliards $ en infrastructures et services d'ici 2021.

« La technologie SD-WAN permet la transformation des réseaux étendus (WAN) entre succursales et de la connectivité en nuage et se veut ainsi une solution de rechange agile et rentable aux services de réseaux de données habituels », a mentionné Surtees, vice-président de la recherche sur les communications d'IDC Canada ltée.

« La performance réseau et l'agilité sont essentielles au succès des initiatives de transformation numérique ainsi qu'à l'efficacité des environnements TI hybrides qui les sous-tendent. Alors que les volumes de données ne cessent de croître et que les applications sont distribuées entre des environnements infonuagiques et des centres de données, les entreprises constatent que pour suivre le rythme leurs technologies réseau doivent être toutes aussi agiles et sécurisées », a indiqué M. Surtees.

« S'associer à un fournisseur comme Cogeco Peer 1, qui offre une vaste gamme de services à l'échelle mondiale, peut assurer que les TIC d'une entreprise sont alignées sur un service de réseau étendu sécurisé et optimal répondant à ses besoins uniques », a-t-il ajouté.

Étant donné l'agilité et la flexibilité dont les entreprises d'aujourd'hui ont besoin, le service SD-WAN de Cogeco Peer 1 est idéal pour les entreprises dont les succursales se trouvent dans divers endroits et qui utilisent des applications en nuage. La technologie SD-WAN élimine le besoin qu'ont les entreprises d'acheminer le trafic en passant par leur siège social de sorte que les succursales profitent d'un accès direct et sécurisé à leurs logiciels à la demande ou leurs applications en nuage, tout en réduisant les délais et en atténuant la congestion sur le réseau.

Facile à configurer sans recourir à un soutien TI sur place, la solution SD-WAN de Cogeco Peer 1 propose aussi un portail libre-service qui permet aux clients de visualiser l'ensemble des sites connectés et d'appliquer des politiques en un coup d'œil, leur donnant ainsi les outils nécessaires pour optimiser leur conception réseau, prioriser le trafic et réduire la latence pour les travaux essentiels.

Choisie pour mettre à l'essai la solution SD-WAN de Cogeco Peer 1, l'entreprise LOVESPACE, le premier et le plus important service d'entreposage de boîtes au Royaume-Uni, constate déjà les nombreux avantages qu'offre cette technologie.

« En tant qu'entreprise en croissance rapide, nous croyons que la solution SD-WAN de Cogeco Peer 1 a le potentiel de nous aider à facilement mettre en place l'architecture et gérer les connexions réseau sécurisées vers nos succursales, et ce, au fur et à mesure que l'entreprise croît », a dit Dave Walker, directeur des technologies chez LOVESPACE. « Le portail libre-service est doté d'une interface conviviale qui nous aide à réduire la complexité de notre réseau étendu et à simplifier la gestion de l'ensemble de notre réseau. »

Le service SD-WAN a été ajouté aux programmes de Partenaires de recommandation et Partenaires de recommandations plus de Cogeco Peer 1, offrant ainsi aux partenaires de Cogeco Peer 1 la capacité de recommander un service SD-WAN optimisé à leurs clients finaux. Les partenaires peuvent accéder aux derniers outils et plus récentes ressources de SD-WAN depuis le Portail des partenaires de Cogeco Peer 1.

Pour en savoir plus sur comment votre entreprise peut profiter du service de réseau étendu par logiciel qu'offre Cogeco Peer 1, visitez le https://www.cogecopeer1.com/sdwan.

À PROPOS DE COGECO PEER 1 :

Cogeco Peer 1 est une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) et est un fournisseur mondial de produits et services essentiels interentreprises tels que la colocation, la connectivité réseau, l'hébergement GÉRÉ, l'informatique en nuage et les services gérés permettant ainsi aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui leur offre la possibilité d'accéder, de déplacer, de gérer et de stocker leurs données essentielles à travers le monde, tout en étant appuyé par un soutien à la clientèle supérieur. Pour de plus amples renseignements, visitez le https://www.cogecopeer1.com.

À propos de Nuage Networks de Nokia

Nu-âhj : du français, signifiant « nuage ». Nuage Networks de Nokia offre aux secteurs des entreprises et des télécommunications une combinaison de technologies et de savoir-faire réseau. Cette entreprise de la Silicon Valley applique une pensée radicalement nouvelle à l'élaboration de solutions SDN massivement évolutives et hautement programmables en centre de données et à l'extérieur du réseau étendu offrant la sécurité et la disponibilité requises dans des environnements stratégiques. Épaulée par la division Réseaux IP/Optiques de Nokia, une division en forte croissance, Nuage Networks est armée pour répondre aux besoins des nuages les plus importants au monde. Le nuage a ses promesses - la mission de Nuage Networks est de vous aider à les réaliser. Pour de plus amples renseignements, visitez Nuage Networks sur www.nuagenetworks.net, lisez les dernières publications sur le blogue Nuage Networks http://www.nuagenetworks.net/blog/ et suivez l'entreprise sur Twitter au https://twitter.com/nuagenetworks.

À propos de Nokia

Nous créons la technologie pour connecter le monde. Forts des capacités de recherche et d'innovation de Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des fournisseurs de services de communication, gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, le portefeuille de produits, services et licences le plus complet du marché. Du déploiement d'infrastructures pour la 5G et de l'Internet des Objets aux applications émergentes dans les domaines de la réalité virtuelle et de la santé numérique, nous façonnons l'avenir des technologies afin de transformer l'expérience humaine. www.nokia.com