La plateforme d'iPaaS (intégration en tant que service) d'entreprise de Jitterbit prête pour le RGPD

Un chef de file de l'iPaaS d'entreprise annonce sa conformité à des normes de sécurité et de protection de la vie privée rigoureuses pour permettre aux clients de poursuivre leurs activités en Europe sans interruption

ALAMEDA, Californie, le 11 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit, entreprise de transformation des interfaces de programmation, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme d'intégration d'entreprise en tant que service (iPaaS) Harmony est à présent conforme aux nouvelles exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai. La plateforme Harmony de Jitterbit va au-delà des exigences de sécurité imposées par le RGPD en matière de protection des données à caractère personnel et satisfait aux nouvelles exigences en matière de consentement pour partager les données collectées auprès de ses clients au sein de l'Union européenne (UE), et pour que les clients puissent bénéficier d'un droit d'accès mais aussi d'effacement de leurs données. Plus important, la plateforme Harmony de Jitterbit utilise des flux de travail clairs et faciles à comprendre pour assurer la traçabilité du parcours des données au titre du RGPD, en aidant ses entreprises clientes à travers le monde à veiller au maintien de leur conformité au RGPD lorsqu'elles connectent des systèmes et des applications qui sauvegardent des données provenant de leurs propres clients de l'UE.





Le RGPD impose aux entreprises de suivre des règles strictes relatives quant à leur façon de collecter, partager et protéger les données à caractère personnel des citoyens de l'Union européenne. L'impact de ces obligations s'étend au-delà de l'UE car la plupart des entreprises internationales situées hors de l'UE collectent ou sauvegardent des données pour des clients qui sont des citoyens de l'UE. La possibilité de connecter les données clients entre plusieurs systèmes est essentielle afin d'organiser les meilleures applications et les meilleurs services actuels, mais ce partage des données et cette automatisation rationalisés sont rendus plus complexes par les nouvelles exigences du RGPD. Par exemple, si un citoyen de l'UE choisit de supprimer des données à caractère personnel qu'il a partagées avec une entreprise au travers d'une application, cette entreprise doit veiller à ce que les données en question soient également supprimées de toutes les autres applications et systèmes intégrés qui y ont eu accès.

La plateforme iPaaS d'entreprise de Jitterbit permet aux sociétés de suivre les données sensibles relevant du RGPD entre plusieurs systèmes, en s'assurant que les données personnelles peuvent être suivies et prises en considération à tout moment. Comme les utilisateurs de Jitterbit ont la possibilité d'opérer une sélection granulaire des dossiers et types de données spécifiques à échanger entre différentes applications ou différents services et obtenir une visualisation claire du mode de circulation des flux de données dans l'entreprise, Jitterbit simplifie la tâche des entreprises pour qu'elles respectent certaines des exigences les plus complexes du RGPD.

Parmi les aspects de la plateforme Harmony de Jitterbit à l'appui de la conformité au RGPD figurent les composantes suivantes :

Des principes de respect de la vie privée dès la conception et de prise en compte de la vie privée par défaut qui sont intégrés aux flux de travail

Synchronisation du consentement positif du client entre les divers systèmes

Facilité d'audit des flux de travail relatif au traitement des données pour confirmer des limites imposées à la collecte des données à caractère personnel et la gestion de l'utilisation des données à caractère personnel par rapport aux préférences indiquées

Mise à jour du processus pour les transferts de données transfrontaliers et les restrictions applicables

Clouds entièrement indépendants pour les zones géographiques au sein de l'UE et hors de l'UE afin de s'assurer que les données sur la plateforme ne seront pas exposées entre régions sans l'accord du client

Pour finir, Jitterbit a nommé Henk Adriaans et Damon Pugh en qualité de délégués à la protection des données respectivement dans l'UE et aux États-Unis. Ces nouvelles fonctions auront pour mission de superviser les politiques et processus de Jitterbit relatifs au stockage des données au niveau régional et à l'échelle de la société et de répondre aux demandes et requêtes des clients concernant les données.

Avec l'imminence de l'entrée en vigueur du RGPD prévue le 25 mai, de nombreuses entreprises sont encore en train d'élaborer leurs plans pour s'atteler aux règles sur le respect de la vie privée stipulée par le RGPD. Face à la quantité d'éléments à prendre en compte dans un délai relativement court, Jitterbit propose d'organiser un webinaire le vendredi 20 avril, à 11h00 (heure d'Europe continentale)/5h00 (heure de la côte Est des États-Unis), pour aider les organisations à être en conformité et à rester conformes aux exigences. Les experts de Jitterbit mettront l'accent sur cinq éléments essentiels pour une stratégie RGPD pérenne et sur la façon dont la solution iPaaS d'entreprise de Jitterbit aide les entreprises à parvenir au niveau de conformité requis.

Consulter le site Internet de Jitterbit pour s'inscrire au webinair e .

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit, l'entreprise de transformation des interfaces de programmation, accélère et facilite l'exploitation des données provenant de n'importe quelle source pour les entreprises, en leur permettant d'innover rapidement et de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La plateforme d'intégration des interfaces de programmation de Jitterbit permet aux sociétés de connecter rapidement des applications SaaS, sur site et dans le cloud et d'instiller instantanément de l'intelligence dans n'importe quel processus métier. Pour en savoir plus, consulter le site www.jitterbit.com et suivez Jitterbit sur Twitter : @Jitterbit.

