La porte-parole de la diplomatie européenne en visite à Cuba

Federica Mogherini, porte-parole de la diplomatie européenne, est arrivée mercredi à Cuba pour une visite axée sur le renforcement de la coopération politique et économique avec l'île.

La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères va "reconfirmer la forte relation entre l'UE et Cuba" et défendre une "mise en oeuvre rapide et ambitieuse de l'Accord de dialogue politique et de coopération" (ADPC), a annoncé le service européen pour l'action extérieure dans un communiqué.

Dans la foulée de la détente entre Cuba et les Etats-Unis en 2015-2016, l'Union européenne a levé toutes sanctions pesant sur l'île communiste et négocié cet accord de coopération sans précédent entre Bruxelles et La Havane.

L'UE espère par ce texte signé en décembre 2016 et ratifié en novembre permettra à des entreprises européennes de s'implanter sur l'île, à mesure de l'ouverture progressive de l'économie, et de promouvoir les libertés politiques auprès du régime dirigé par Raul Castro.

Lors de sa visite de deux jours, Federica Mogherini rencontrera le ministre du Commerce extérieur, Rodrigo Malmierca (mercredi), ainsi que le primat catholique de l'île, l'archevêque Giorgio Lingua, et le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, jeudi.

L'Union européenne est l'un des premiers partenaires commerciaux de La Havane et le premier donateur en terme de coopération au développement et d'investissement étranger.

(Marc Frank, Julie Carriat pour le service français)