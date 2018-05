La première société européenne qui renonce à ses bénéfices sur un projet en faveur du Tahya Misr Fund

Le Caire, République arabe d'Égypte, 14 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Président de la société britannique Elite Capital & Co. Limited, Mr. George Matharu, a annoncé aujourd'hui qu'une lettre signée par le Président d'Elite Capital, l'homme d'affaires koweiti, Dr. Faisal Khazaal, avait été personnellement délivrée à l'ingénieur Mamdouh Raslan, Président de la société de holding égyptienne pour l'eau et les eaux usées (Holding Company for Water & Waste Water), et à M. Mohamed Ashmawy, Directeur Général du Tahya Misr Fund, par laquelle Elite Capital donnait son approbation initiale au projet de construction d'une station de déssalinisation de l'eau à Mersa Matruh, en réponse à la demande de la société de holding Egyptian Holding Company for Water & Waste Water.

Bien que le projet soit l'un des plus réussis des projets établis et fonctionnant en Égypte, la lettre contenait une renonciation de la part d'Elite Capital & Co. Limited à tous ses bénéfices provenant du projet de station de dessalinisation d'eau qui doit être construite par le Gouvernorat de Matruh. La lettre précise: « A l'occasion de la victoire de Son Excellence. Maréchal. Abdel Fattah El-Sisi aux élections pour un second mandat en tant que Président de la République Arabe d'Égypte, Elite Capital & Co. Limited (Angleterre) a le plaisir, en cette occasion propice d'affecter l'intégralité de ses bénéfices à venir du projet d'usine de dessalinisation d'eau (de Mersa Matruh), bénéfice attendu comme la société en a obtenu de tous ses autres projets, en faveur du Tahya Misr Fund, comme gage d'appréciation de Son Excellence le Président, et de ses efforts pour promouvoir les intérêts de l'Égypte. »

Matharu a conclu cette déclaration en disant: « La société britannique Elite Capital & Co Limited est ainsi la première société étrangère à affecter tous ses bénéfices provenant d'un projet vital en faveur du Tahya Misr Fund, qui a été annoncé dans le cadre des initiatives du Président Abdel Fattah El-Sisi au soutien de l'économie égyptienne. »

