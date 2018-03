Bourse de Paris : La réforme de la SNCF approuvée par 65% des Français-Elabe

PARIS, 16 mars (Reuters) - Les deux tiers des Français jugent la réforme proposée par le gouvernement "bonne pour l’avenir de la SNCF" mais ils sont plus partagés en ce qui concerne la mobilisation syndicale contre ce projet, selon un sondage Elabe publié vendredi.

Selon cette enquête publiée dans Nice Matin, 65% des sondés considèrent que la réforme est bonne pour l'avenir de la compagnie ferroviaire, contre 33% qui pensent le contraire.

Interrogée sur la grève perlée décidée par les syndicats, 43% des sondés y sont opposés ou hostiles, 34% l'approuvent et 22% y sont indifférents.

Les syndicats de cheminots envisagent de mener à partir des 3 et 4 avril une grève qui pourrait s'étaler sur plusieurs semaines, potentiellement jusqu'au 28 juin.

Dans leur ensemble, 61% des Français interrogés par Elabe ont une bonne opinion des agents SNCF, contre 39% qui pensent le contraire.

Le sondage a été réalisé via internet les 13 et 14 mars auprès de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus. (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)