La réforme fiscale de Trump est à double tranchant, dit Christine Lagarde (FMI)

"La réforme fiscale annoncée par le président Trump va avoir un effet de stimulus sur l'économie américaine. Ce sera d'une certaine manière positif, notamment dans le court terme", a déclaré Christine Lagarde sur France 2.

"Ça aura aussi un aspect probablement négatif, particulièrement dans le moyen terme, parce que ça contribuera à deux choses : d'une part, relancer le déficit, donc augmenter la dette. Et d'autre part, dans la mesure où ça va stimuler une activité qui tourne déjà à plein régime, on aura probablement une augmentation des salaires, probablement une augmentation de l'inflation et par conséquent une augmentation des taux d'intérêt décidés par la Fed", a-t-elle expliqué.

La dette des Etats-Unis a récemment dépassé les 20.000 milliards de dollars (16.000 milliards d'euros). Le déficit pour l'année fiscale 2019 est prévu à près de 1.000 milliards de dollars, en raison notamment de l'allègement de la fiscalité voulu par le président.

(Ingrid Melander et Elizabeth Pineau, édité par Dominique Rodriguez)