La reine Elizabeth salue l'humour et le soutien du prince Philip

(Actualisé avec discours prononcé par la reine)

La reine Elizabeth II a rendu hommage lundi à l'humour de son époux, le prince Philip, dans le traditionnel message de Noël qu'elle a adressé à ses sujets.

La souveraine a profité de cette occasion pour remercier le duc d'Edimbourg pour le soutien qu'il lui a apporté tout au long de leurs soixante-cinq ans de mariage. Âgé de 96 ans, Philip a effectué l'été dernier sa dernière apparition officielle.

La reine a en outre évoqué, dans ce discours télévisé retransmis en direct, l'importance de la collectivité et de la solidarité à Londres et Manchester, touchées par deux drames meurtriers, la première par l'incendie en juin de la Grenfell Tower (71 morts), la seconde par un attentat terroriste commis en mai à la fin d'un concert de musique pop (22 morts).

"Pour ce Noël, je pense à Londres et Manchester, dont les identités singulières sont apparues aux yeux de tous", a-t-elle déclaré lors de son allocution.

Plus ancienne monarque régnante au monde, Elizabeth II d'Angleterre évoque très rarement son époux, connu pour ses gaffes et certains propos controversés.

Faisant allusion au fait qu'ils ont fêté leurs noces de platine en novembre -- 70 ans de mariage - elle s'est demandée si l'expression existait même au moment de sa propre naissance.

"On ne s'attendait pas à ce que vous soyiez là si longtemps", a-t-elle dit. "Même Philip a décidé qu'il était temps de ralentir un peu, après avoir comme il l'a succinctement dit 'fait ce qu'il fallait'. Mais je sais que son soutien et son sens de l'humour resteront aussi forts que jamais". (Hannah McKay, avec Paul Sandle à Londres, Nicolas Delame et Gilles Trequesser pour le service français)