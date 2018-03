La remontée des taux directeurs aux Etats-Unis ne doit pas susciter l'inquiétude, selon DWS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les marchés doivent-ils s'inquiéter de la remontée des taux directeurs ? Après la récente hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), la réponse de Deutsche Asset Management (DWS) demeure la même : " Pas vraiment ". Car, la tendance à la hausse des taux américains à 10 ans a été soutenue par une amélioration constante des anticipations concernant la croissance économique américaine pour 2018. À 2,8%, ces anticipations dépassent la prévision du gérant de 2,6%, et les dernières projections médianes de la Fed se situent quant à elles entre ses prévisions et celles du consensus.DWS continue d'anticiper deux nouvelles hausses de taux cette année et prévoit actuellement trois hausses supplémentaires en 2019. Tant que ce mouvement est soutenu par une croissance économique solide et que l'inflation n'augmente que lentement, ces hausses de taux ne devraient pas être préjudiciables aux marchés, assure le gérant.Il estime donc que sur les 12 prochains mois, les rendements des bons du Trésor américains à 10 ans progresseront à 3,25%. Selon DWS, ce mouvement ne devrait toutefois pas se faire en ligne droite, et devrait être associé à une importante volatilité.