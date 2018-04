La solution mur vidéo EZ TV de VITEC remporte le prix « Best of Show » au salon NAB 2018

SUNNYVALE, Californie, le 26 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, leader mondial dans les solutions avancées de codage et de streaming vidéo, a annoncé aujourd'hui que son nouveau processeur de mur vidéo EZ TV, disponible au sein de sa plateforme de TV sur IP et d'affichage dynamique EZ TV primée, s'était vu décerner un prix « Best of Show » au salon NAB 2018 par le magazine Sound & Video Contractor (SVC). Évalués par un panel d'experts de l'industrie, les lauréats du prix « Best of Show » sont choisis en fonction de leur innovation, de leurs fonctionnalités, de leur rentabilité et de leur niveau de performance au service du secteur.

La solution mur vidéo de VITEC est conçue pour simplifier le déploiement et la gestion de projets impliquant la TV sur IP (IPTV), l'affichage dynamique et le contenu de murs vidéo, tout en offrant une expérience visuelle à vous couper le souffle. Les nouveaux processeurs de mur vidéo EZ TV sont matériels à 100 %, avec une lecture native à faible latence de flux IPTV jusqu'à 4K, prenant en charge le contenu interactif, la vidéo et les transformations d'images. Il est possible de gérer plus de 50 affichages sur jusqu'à quatre murs distincts à partir d'un seul processeur, y compris les dispositions et résolutions non standard de TV et murs LED.

« C'est une période passionnante pour VITEC qui mène la révolution IPTV en lançant des moyens innovants de déployer des solutions de streaming vidéo dans l'ensemble de l'entreprise », a déclaré Eli Garten, vice-président, Solutions vidéo pour entreprises, VITEC. « Notre objectif est d'aider nos clients à tirer parti de leur infrastructure IP en proposant de nouveaux services de vidéo et d'affichage dynamique, une expérience utilisateur attrayante et une efficacité maximale. Cette reconnaissance par l'industrie de notre nouvelle solution mur vidéo met en évidence notre investissement continu pour la plateforme EZ TV et pour nos clients à mesure qu'ils développent leurs services vidéo et cherchent à garder une longueur d'avance dans ce secteur dynamique de la vidéo numérique. »

En plus de l'intégration du mur vidéo, VITEC continue d'améliorer la plateforme EZ TV avec de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle version comprend également l'intégration DRM de fournisseur de contenu, la TV à décalage temporel (Time-Shifted TV), une nouvelle application mobile permettant aux utilisateurs de diffuser des vidéos depuis le terrain vers le siège social, l'amélioration en temps réel des flux HEVC distribués sur des réseaux affichant des pertes et les points de terminaison conformes TAA et à hautes performances.

Les cinquièmes prix annuels « Best of Show » du salon NAB décernés par le magazine SVC récompensent les nouveaux produits exceptionnels exposés au salon NAB 2018. Des experts du secteur soigneusement sélectionnés ont évalué les participants au salon. Les lauréats obtiennent un prix à exposer et seront présentés dans SVC, la ressource professionnelle de l'industrie audiovisuelle qui fournit des informations commerciales détaillées et des renseignements approfondis sur les applications couvrant l'ensemble de l'industrie de la sous-traitance.

