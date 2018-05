La startup LegalPlace recrute 15 collaborateurs

LegalPlace lance sa première campagne de recrutement pour renforcer son équipe actuelle et accompagner sa croissance. Cette annonce s'inscrit notamment dans le cadre du prolongement de la levée de fonds d'un million d'euros récemment finalisée par la startup.

LegalPlace a totalisé plus de quatre millions de visites sur son site en 2017. Quasiment à l'équilibre, LegalPlace compte augmenter son effectif en 2018 (déjà 30 collaborateurs), car les leviers de croissance doivent être exploités rapidement afin de mettre en oeuvre sa vision. À travers ces recrutements, LegalPlace souhaite d'une part étoffer ses équipes techniques pour lancer de nouveaux services, mais également ses équipes métiers et commerciales.

En rejoignant la startup, les nouveaux candidats pourront évoluer dans une structure agile en forte croissance sur un marché porteur. Le secteur des LegalTechs est en effet particulièrement dynamique et permet au grand public comme aux professionnels d'accéder à de nouveaux leviers leur permettant de simplifier leurs démarches juridiques grâce au digital. LegalPlace recherche aussi bien des experts que des jeunes diplômés.

Quelques postes ouverts en 2018 :

- Un expert UX (expert en conception d'expérience client et amélioration de la transformation)

- Un designer UX (spécialisé en applications web)

- 2 managers de call center (relation client et ventes)

- 3 commerciaux téléopérateurs

- 3 formalistes

- Un expert CRM et Emailing

- Un expert branding

- 2 développeurs full stack

- Un data scientists

Racem FLAZI, CEO de LegalPlace « Nous sommes fiers de pouvoir recruter de nouveaux talents qui vont compléter nos équipes. Nous avons pu valider la pertinence de notre stratégie de développement et notre croissance dynamique apporte de solides fondamentaux qui nous permettront d'investir à nouveau pour nous distinguer. En étoffant nos équipes, nous démontrons notre volonté de positionner l'innovation et le dynamisme comme de réels accélérateurs nous permettant de remplir nos objectifs. »

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LegalPlace via Globenewswire