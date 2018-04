La valeur du jour à Paris KLEPIERRE : nouveau rejet de son offre par Hammerson

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La foncière française Klépierre a relevé son offre sur son homologue britannique Hammerson, mais s’est vue une nouvelle fois éconduite. C’est ce que le groupe britannique explique aujourd’hui dans un communiqué de presse. Klépierre propose ainsi 635 pence par action contre 615 pence, le 19 mars dernier. Le groupe français souhaite que 50% du prix soit payé en cash et 50% en actions. Toutefois, Hammerson a de nouveau donné une fin de non recevoir, évoquant une « augmentation marginale » de la proposition initiale, qui le valorisait près de 5 milliards de livres." Le conseil d'administration a étudié le nouvelle offre de Klépierre avec attention ", a expliqué David Tyler, le président d'Hammerson, à 635 pence, cela représente une augmentation de seulement 3% par rapport à la précédente proposition et continue de sous-évaluer de manière significative la société ".Le groupe britannique se dit cependant " ouvert pour discuter d'une proposition qui reflèterait réellement la valeur de l'entreprise ".La nouvelle n'a pas fait beaucoup réagir les investisseurs, que ce soit pour le chasseur français (stable à 32,96 euros) ou la cible britannique (-1,68% à 516,20 pence).Le 20 mars dernier, Invest Securities constatait déjà que, dans la lignée de l'offre d'Unibail sur Westfield, cette approche ne semblait pas susciter l'engouement du marché, ni la sienne en première analyse. L'analyste jugeait l'intérêt d'une telle opération limité, indiquant qu'une forte relution sur le résultat ne saurait être que le fruit d'une dégradation du profil financier.Quoiqu'il en soit, face au nouveau refus d'Hammerson, Klépierre devra préciser ses intentions avant le 16 avril, 17 heures, au plus tard. Soit la foncière dépose une offre ferme visant Hammerson, soit elle renonce.