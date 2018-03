La valeur du jour à Paris ORPEA : le titre résiste à la déprime ambiante grâce aux résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orpea (+0,3% à 100,15 euros) résiste bien au marasme ambiant à la Bourse de Paris, grâce à la publication de solides résultats 2017 et dans la perspective de la poursuite de son internationalisation. Dans le détail, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a réalisé un résultat net de 197,8 millions d'euros en 2017, soit une hausse de 11,4% par rapport à 2016. Cette évolution favorable se retrouve également pour le résultat opérationnel courant qui ressort à 394,4 millions (+13,3%) et l'Ebitda qui s’établit à 547,7 millions (+15,4%), soit une marge de 17,5% du chiffre d'affaires.Le groupe parvient ainsi à faire progresser sensiblement sa profitabilité dans un contexte toujours très fort de développement avec des acquisitions et l'expansion dans de nouveaux pays.Quant au chiffre d'affaires 2017, déjà publié, il ressort en hausse de 10,5% à 3,138 milliards, soutenu aussi bien par une croissance organique solide de 5,4% que par la dynamique d'acquisitions à l'international, notamment Spitex en Suisse, Dr. Dr. Wagner en Autriche, ou encore Anavita en République tchèque et Sanyres3 en Espagne.Compte tenu de ces performances, le groupe proposera la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2017, contre 1 euro lors de l'exercice précédent.A l'avenir, Orpea entend poursuivre sa stratégie de développement à l'international, tant dans les pays où le groupe est déjà présent que dans de nouveaux pays. Par ailleurs, Orpea a confirmé son objectif de chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros pour 2018 (+8,3% par rapport à 2017) qui s'accompagnera d'une marge d'Ebitda égale ou supérieure à celle réalisée en 2017.