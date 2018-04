La valeur du jour à Wall Street BOEING : les résultats trimestriels salués par les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’américain Boeing s’offre un vol en première classe mercredi sur les marchés américains, où il progresse de presque 4% à 341,53 dollars. Et pour cause : le groupe aéronautique a dévoilé des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes des analystes et relevé ses prévisions pour l’exercice 2018. Ainsi, Boeing a réalisé un bénéfice net de 2,48 milliards de dollars sur le premier trimestre 2018, soit 4,15 dollars par action, à comparer avec 1,58 milliard de dollar, soit 2,54 dollars par action, un an plus tôt.En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,64 dollars, dépassant le consensus qui s'établissait à 2,58 dollars.Idem pour le chiffre d'affaires, qui s'inscrit à 23,38 milliards de dollar sur le premier trimestre 2018, c'est-à-dire au-dessus du chiffre de l'an passé à la même période (21,96 milliards) et des anticipations de Wall Street (22,28 milliards de dollars)." Tout au long du premier trimestre, toutes les équipes de Boeing ont enregistré de solides performances, avec à la clé une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices dans les trois divisions, une augmentation de la rentabilité et du cash-flow opérationnel ", s'est félicité Dennis Muilenburg, le président-directeur général de Boeing.D'ailleurs, les perspectives du groupe aéronautique s'annoncent également sous de bons auspices. Le carnet de commandes en augmentation s'élève à 486 milliards de dollars et compte plus de 5 800 avions commerciaux.Des éléments qui ont conduit Boeing à relever ses prévisions de bénéfice par action de 50 cents pour l'ensemble de l'année. Ce dernier est désormais attendu entre 16,40 et 16,60 dollars par action. Par ailleurs, Boeing vise désormais un flux de trésorerie compris entre 15 et 15,5 milliards de dollars, contre 15 milliards auparavant.