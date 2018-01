La valeur du jour en Europe - AMS voit l'avenir en rose et s'envole

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le secteur des semi-conducteurs est à l’honneur en Europe, AMS flambant de 17,76% à 90,14 francs suisses après avoir relevé ses perspectives à moyenne. Cette annonce et les résultats 2017 de STMicroelectronics publiés la semaine dernière rassurent les investisseurs qui s'inquiétaient de ventes décevantes pour l'iPhone X au premier semestre, les deux sociétés ayant comme point commun d’être des fournisseurs d’Apple. L’importance de ce dernier pour cette industrie n’est plus à démontrer.Selon une étude Gartner, l'inventeur de l'iPhone a acheté pour 38,76 milliards de dollars de puce l'année dernière, en hausse de 27,5%.AMS anticipe désormais une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 60% entre 2016 et 2019 contre plus de 40% auparavant. Ses revenus dans deux ans devraient en conséquence dépasser les 2,2 milliards de dollars alors que le consensus Reuters s'élève actuellement à 1,8 milliard. Le groupe a en revanche confirmé sa prévision d'une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 30% à partir de 2019.La société a justifié ce plus grand optimisme par les opportunités offertes pour ses produits (capteurs 3D…) dans les smartphones et autres applications grand public, mais aussi dans les secteurs automobile, industriel et médical.AMS a ainsi pu enregistrer un chiffre d'affaires 2017 record grâce à un bond de 252% à 470,3 millions d'euros au quatrième trimestre. Ses revenus annuels ont augmenté de 93% à 1,064 milliard d'euros. Ils ont doublé à taux de change constants.