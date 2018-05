La valeur du jour en Europe - HUGO BOSS poursuit son redressement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hugo Boss cède 2,08% à 76,18 euros malgré un début d'année encourageant. Les investisseurs semblent prendre prétexte de cette publication pour se délester d'un titre qui affichait lundi soir un gain de plus de 12% en un an. Au premier premier trimestre 2018, le groupe de luxe a vu ses ventes progresser partout dans le monde tant en magasin qu'en ligne. Le chiffre d'affaires s'est établi à 650 millions d'euros, en hausse de 5% à taux de change constant grâce aux Etats-Unis et à l'Asie. A nombre de magasins équivalents, les ventes affichent une hausse de 7%.Les ventes sur Internet ont bondi de 43% tandis que les ventes aux distributeurs ont légèrement progressé (+1%). L'Ebitda a augmenté de 1% à 99 millions. Le consensus tablait sur 97 millions.Le groupe a justifié cette petite hausse par rapport à celle de son chiffre d'affaires par les investissements liés à la transformation digitale de son business model et à la vigueur de l'euro.Hugo Boss a confirmé ses objectifs annuels. Le styliste prévoit une hausse de son chiffre d'affaires et une progression de ses profits (entre 1% et 5%) grâce à l'accent mis sur une clientèle plus jeune et au développement des ventes digitales. L'Ebitda est attendu en variation de -2% à +2%.Après une période difficile l'obligeant a lancé une série de profits warnings, l'enseigne s'est restructuré en se recentrant sur un habillement masculin haut de gamme rajeuni.