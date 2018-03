La valeur du jour en Europe - SHIRE sous pavillon japonais ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après avoir failli passer sous pavillon américain en 2014, Shire cédera t-il aux sirènes nippones ? A la Bourse de Londres, le titre du laboratoire pharmaceutique britannique bondit en tout cas de près de 19% à 3 647 pence. Le géant nippon Takeda Pharmaceutical a annoncé qu'il envisageait de présenter une offre de rachat sur son concurrent. Takeda a assuré n'être qu'à un stade préliminaire et exploratoire. Aucune approche n'a d'ailleurs encore été engagée auprès du conseil d'administration de Shire, a précisé le numéro un japonais de la pharmacie.Pour les investisseurs, cette opération fait sens. Depuis le rachat de l'américain Baxalta pour 32 milliards de dollars, il y a plus de deux ans, Shire est l'un des leaders mondiaux dans le traitement des maladies rares, une spécialité de plus en plus prisée par les majors en raison de leurs perspectives aussi prometteuses que lucratives.Par ailleurs, les observateurs n'ont pas oublié que Shire avait donné son accord à son rachat par Abbvie en 2014. Pour séduire Shire, le géant américain avait relevé de 53% sa première position.Abbvie avait malheureusement été contraint de renoncer à l'opération de 55 milliards de dollars en raison de l'hostilité de la Maison Blanche.Le groupe de Chicago, cherchait avec l'acquisition de Shire, à réduire ses impôts en se faisant domicilier sur l'île anglo-normande de Jersey, une pratique appelée "inversion fiscale", farouchement combattue par l'administration d'Obama.