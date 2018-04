NEW YORK, 20 avril (Reuters) - La ville de New York va fermer Central Park à la circulation à partir du 27 juin prochain, comme c'était le cas il y a plus d'un siècle, a annoncé vendredi le maire Bill de Blasio.

La décision a été prise afin de réduire la pollution de l'air et le nombre d'accidents impliquant des véhicules dans le parc urbain le plus visité des Etats-Unis, a-t-il ajouté.

"Il va y avoir plus de tranquillité et de sentiment de sécurité qu'auparavant", a déclaré le maire new-yorkais devant les journalistes.

Plus de 42 millions de personnes se rendent chaque année à Central Park, qui s'étend sur plus de 325 hectares au coeur de New York. Il comprend notamment un zoo et des lacs permettant la navigation.

La partie nord du parc était déjà interdite à la circulation depuis 2015. L'interdiction va s'étendre à tout le parc, hormis quatre voies transversales ouvertes lors de la création du parc pour désengorger le trafic. (Gina Cherelus, Jean Terzian pour le service français)