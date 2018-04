LaSalle IM : le directeur général Europe continentale part chez Ivanhoé Cambridge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle IM va perdre son directeur général pour l'Europe continentale, Karim Habra, nommé directeur général Europe d'Ivanhoé Cambridge. Ivanhoé Cambridge est une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et actionnaire notamment de Gecina. Karim Habra y prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet 2018, et il sera basé au siège européen à Paris. Il restera en poste chez LaSalle jusqu'en juin et Simon Marrison, CEO Europe de la société de gestion immobilière, assurera la transition jusqu'à l'arrivée de son remplaçant.Karim Habra a démarré sa carrière au sein de GE Real Estate en 1998, devenant responsable de l'activité en Europe centrale en 2003, avant de rejoindre en 2008 JER Partners en tant que Directeur général des fonds européens. En 2012, il a rejoint LaSalle Investment Management en tant que Directeur général, Europe centrale avant d'occuper les postes successifs de Président France puis de Directeur général, Europe continentale.