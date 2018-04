LafargeHolcim : nomme son nouveau Directeur des Ressources humaines

Regulatory News:

Feliciano González Muñoz (54 ans) est nommé Directeur des Ressources humaines de LafargeHolcim à compter du 1er mai 2018. Il rapportera à Jan Jenisch, Directeur général du Groupe, et succèdera à Caroline Luscombe qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors de l’entreprise.

Dans l’objectif de continuer à simplifier et alléger la direction du Groupe, le Directeur des Ressources humaines ne sera pas membre du Comité exécutif, dorénavant composé de 8 membres.

De nationalité espagnole, Feliciano González Muñoz est actuellement Directeur des Ressources humaines pour la région Europe. Il a plus de 11 ans d’expérience dans le Groupe, principalement à des postes de direction en ressources humaines. Il est titulaire d’un doctorat en droit de l’université Complutense de Madrid et d’un MBA de l’Instituto de Empresa de Madrid.

À propos de LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l’emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et architectural. Face aux enjeux de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 80 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et dispose d’une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.

