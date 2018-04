Lagardère entre en négociations exclusives avec Czech Media Invest* en vue de la vente de ses titres de presse magazine en France

Regulatory News:

Le groupe Lagardère (Paris:MMB) entre en négociations exclusives avec Czech Media Invest en vue de la vente de ses titres de presse en France, à savoir Elle et ses déclinaisons, y compris les sites Internet de Elle en France, Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours et ses déclinaisons, France Dimanche, Ici Paris et Public.

Cette deuxième opération marque une nouvelle étape du redéploiement stratégique annoncé par Arnaud Lagardère, le 8 mars 2018. Le produit de la vente des magazines, comme celui des radios étrangères, sera prioritairement affecté à l’investissement et au développement de Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail et de la production de contenus.

Le pôle News (Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche), la marque Elle et l'ensemble de ses licences internationales ne sont pas concernés par cette opération.

Pour Czech Media Invest, acteur majeur des médias en République tchèque, ces acquisitions renforcent sa stratégie de croissance par l'apport de marques iconiques à la rentabilité établie. Les salariés et le management de ces titres de presse et leurs expertises sont un atout majeur pour Czech Media Invest qui a fait de la France un pilier de sa stratégie.

La finalisation de la transaction, qui devrait être signée dans les prochaines semaines, reste notamment soumise à la consultation des instances représentatives du personnel de Lagardère Active et à l’approbation des autorités de concurrence, le cas échéant.

* Czech Media Invest, co-fondé et dirigé par Daniel Křetínský, est le premier opérateur industriel de médias en République tchèque, avec quatre quotidiens, de nombreux magazines et sites Internet. La société possède également deux imprimeries et est un leader national de l’édition de livres et de la distribution de presse au travers de 18 000 points de vente. Elle vient de signer l’acquisition des radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie du groupe Lagardère.

