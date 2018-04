Lagardère vend à Czech Media Invest* ses radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie

Regulatory News:

Le groupe Lagardère (Paris:MMB) vend au groupe Czech Media Invest ses actifs radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie.

Cette opération est la première d'une série de cessions à venir des actifs de Lagardère Active dans le cadre du redéploiement stratégique annoncé par Arnaud Lagardère, le 8 mars 2018.

Le montant de l'opération s'élève à 73 millions d'euros pour un chiffre d'affaires consolidé réalisé d'environ 56 millions d’euros en 2017.

Pour Czech Media Invest, acteur de la presse en République tchèque, cette acquisition renforcera sa stratégie de croissance dans le secteur des médias, en ajoutant un nouveau type de média riche de marques fortes dans les pays concernés.

La réalisation effective de cette opération est subordonnée principalement à l'obtention de l'accord des autorités de régulation dans les pays concernés.

* Czech Media Invest, co-fondé et dirigé par Daniel Křetínský, est le premier opérateur industriel de médias en République tchèque, avec quatre quotidiens, de nombreux magazines et sites Internet.

La société possède également deux imprimeries et est un leader national de l’édition de livres et de la distribution de presse au travers de 18 000 points de vente.

Le groupe Lagardère est un des leaders mondiaux de l’édition, la production, la diffusion et la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques.

Il se structure autour de quatre métiers : Livre et Livre numérique ; Travel Retail ; Presse, Audiovisuel, Digital et Régie publicitaire ; Sports et Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

