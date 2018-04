Lancement de la version de l'examen GMAT plus courte le 16 avril

Changement favorable aux candidats conçu pour améliorer l'expérience de test

RESTON, Va., le 5 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Le GMAC (Graduate Management Admission Council) raccourcit de 30 minutes la durée de l'examen GMAT dans le cadre de son objectif permanent visant à créer la meilleure expérience de test possible et à offrir aux utilisateurs des caractéristiques conviviales. Le nouvel examen, plus court - qui sera dorénavant d'une durée de 3 heures et demi au lieu de 4 heures - sera disponible pour les personnes effectuant le test dans le monde entier à partir du 16 avril.

La qualité de l'examen reste inchangée en termes de fiabilité, validité, sécurité et d'intégrité. Les résultats du GMAT avant et après ce changement seront les mêmes et comparables dans le temps.

« Nous cherchons toujours des moyens de renforcer la confiance des candidats et de rationaliser l'expérience de test, avec un objectif en tête : aider les candidats GMAT à faire de leur mieux le jour de l'examen », commente Vineet Chhabra, directeur principal de la gestion des produits pour le GMAC. « Nous estimons que les candidats seront moins anxieux et se sentiront mieux préparés, ce qui peut aider à donner une meilleure idée de leurs véritables performances à l'examen ».

Il a été possible de raccourcir la durée de l'examen, en allégeant les deux parties les plus longues de l'examen, les parties Raisonnement quantitatif et verbal, ce qui réduit le nombre de questions de recherche non notées dans ces parties. Plusieurs écrans de didacticiel et d'instruction que les candidats voient au centre de test ont également été simplifiés. Les Parties Rédaction analytique ou Raisonnement intégré de l'examen, ne subissent elles aucune modification. La façon dont l'examen GMAT est noté, le contenu de l'examen, les types de questions et le temps moyen par question restent inchangés.

« Grâce à nos commentaires en cours sur le marché et nos examens des opérations, nous avons pu identifier cette opportunité de raccourcir l'examen sans en changer sa fiabilité », a déclaré M. Chhabra. « Ce changement n'affectera pas la notation des examens du GMAT dans la mesure où le nombre de questions notées ne changera pas. L'algorithme de notation sera le même ; le score total et les scores individuels des parties Quantitative et Verbal seront comparables à ceux obtenus aux examens avant ce changement. Les écoles de commerce et universités n'ont aucune mesure ou changement à effectuer. Nous offrons aux candidats une meilleure expérience de test, tout en offrant aux écoles de commerce les mêmes scores équitables, fiables et de haute qualité ».

Parallèlement à ces changements, GMAC fournit un nouveau tutoriel en ligne qui imite les écrans que les candidats voient le jour de l'examen, améliorant et rationalisant ainsi davantage l'expérience du centre de test. En déplaçant les informations du tutoriel en ligne sur www.mba.com/, les candidats peuvent y accéder avant d'arriver au centre de test, à leur convenance et aussi souvent qu'ils le souhaitent.

L'examen GMAT est conçu pour mettre en valeur les compétences les plus pertinentes pour les principaux programmes d'études supérieures de commerce du monde ; 9 sur 10 des nouvelles inscriptions au MBA sont effectuées à l'aide d'un score GMAT.

Pour s'aligner sur les changements, GMAC lance de nouveaux outils de préparation officielle au GMAT (GMAT Official Prep) pour s'adapter à la structure de la version raccourcie de l'examen. Les « GMAT Official Practice Exams and Practice Questions » seront disponibles sur une plateforme en ligne pour une plus grande facilité d'utilisation, ainsi que certaines améliorations de fonctionnalités telles que l'authentification unique et la possibilité d'accéder aux documents de préparation sur plusieurs appareils. Les outils « GMAT Official Prep » sont la seule source officielle de questions GMAT retirées, et la recherche du Conseil montre que les candidats qui utilisent des produits officiels obtiennent en moyenne 18 pour cent de plus à l'examen GMAT que ceux qui ne le font pas. Les outils de pratique mis à jour seront disponibles d'ici la fin avril.

Ces changements font partie d'une série d'améliorations favorables aux candidats à l'examen du GMAT au cours des dernières années, tous axés sur l'amélioration de l'expérience de test, y compris :

la sélection de l'ordre des parties de l'examen au niveau du centre de test (Select Section Order) ;

la mise à disposition immédiate des résultats non officiels, avant de quitter le centre de test après l'examen ;

les mises à jour pour les options d'annulation et de rétablissement des résultats.

Pour en savoir plus sur ces changements, veuillez consulter notre FAQ (foire aux questions) : http://www.mba.com/global/frequently-asked-questions/shorter-gmat-exam

À propos de GMAC : Le Graduate Management Admission Council (GMAC) est une association mondiale à but non lucratif regroupant 223 grandes écoles supérieures de commerce. Depuis sa fondation en 1953, nous nous engageons activement à faire progresser l'art et la science des admissions en convoquant et en représentant l'industrie et en offrant des produits et services de premier ordre aux écoles et aux étudiants. GMAC détient et fait passer l'examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®), utilisé par plus de 7 000 programmes d'études supérieures dans le monde entier. D'autres évaluations du GMAC comprennent l'examen NMAT by GMAC(TM), qui est dédié à l'admission des programmes de gestion des diplômés en Inde et en Afrique du Sud, et Executive Assessment, spécifiquement conçu pour les programmes Executive MBA à travers le monde. Le Conseil (Council) est basé aux États-Unis, avec des bureaux à Londres, New Delhi (Gurugram) et Hong Kong. Pour en savoir plus sur les évaluations, les outils d'étude et les services destinés aux candidats, veuillez consulter www.mba.com. Pour obtenir des renseignements sur le Conseil (The Council) et sur notre connaissance du marché, nos possibilités de perfectionnement professionnel et nos services de formation en gestion des cycles supérieurs, veuillez consulter le site www.gmac.com.

CONTACT PRESSE : Tania Hernandez Andersen, GMAC Sr. Dir. of Corporate Brand Communications, thernandez-andersen@gmac.com ou 703-668-9638 (bureau), 571-294-4059 (portable).

