Lancement réussi pour GovSat-1 sur la fusée Falcon 9 de SpaceX

GovSat-1, le premier satellite de GovSat, sera positionné à 21,5 degrés Est et fournira des capacités hautement sécurisées aux gouvernements et institutions

Le satellite GovSat-1 a été lancé avec succès à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX ayant fait ses preuves en vol, à 4:25 PM EST, depuis la base Air Force Station de Cap Canaveral.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180131006440/fr/

GovSat-1 Successfully Launched on SpaceX Falcon 9 Rocket (Photo: SpaceX)

GovSat-1 est le premier satellite de GovSat, un partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et le premier opérateur satellitaire mondial, SES.

Le satellite multi-missions sera situé sur la position orbitale 21,5 degrés Est, pour desservir les clients gouvernementaux et institutionnels en Europe, Moyen-Orient et Afrique, et fournir une vaste couverture maritime en Méditerranée et en mer Baltique, ainsi que sur l’Atlantique et l’océan Indien.

Très flexible et robuste, la charge utile de GovSat-1 dispose de capacités de sécurité avancées et utilise des fréquences dédiées en bande X et en bande Ka militaire. GovSat-1 est équipé de six faisceaux ponctuels à haute puissance et entièrement orientables, d'un faisceau global en bande X à haute puissance, et comprend un total de soixante-huit répéteurs équivalents à 36 Mhz.

Le satellite est entièrement dédié aux utilisateurs gouvernementaux et institutionnels, et sera exploité par GovSat depuis le "Secure Mission Operations Centre" situé à Luxembourg. La connectivité sécurisée et fiable de GovSat-1 permettra des communications sur des théâtres d'opérations, l’interconnexion de sites clés institutionnels et de défense, et des applications de type renseignement, surveillance et reconnaissance (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) ainsi que des communications mobiles, entre autres possibilités.

Le gouvernement luxembourgeois a réservé un important volume de capacité sur le satellite pour appuyer ses engagements envers l'OTAN. La capacité restante sera mise à disposition des utilisateurs gouvernementaux et institutionnels sur la base de contrats commerciaux.

"Le lancement de GovSat-1 ouvre une ère nouvelle pour la connectivité satellitaire sécurisée destinée aux gouvernements et aux institutions", souligne Patrick Biewer, Chief Executive Officer de GovSat. "Il apporte des capacités différenciées sur les bandes sécurisées X et Ka militaire, en s'appuyant sur l'efficacité du secteur privé et un solide soutien gouvernemental. GovSat-1 a été conçu pour répondre aux attentes spécifiques des clients gouvernementaux, et permettra un large éventail d'applications de défense et de sécurité civile, même dans les zones les plus reculées."

Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d’État, ministre des Communications et des Médias du Luxembourg, déclare: "Le Luxembourg a toujours été un pionnier dans l’industrie spatiale, et a une longue tradition de partenariats innovants avec des sociétés privées du secteur aérospatial. Le lancement de GovSat-1 est le début d’une nouvelle expérience aérospatiale pour le Luxembourg, après la création de SES en 1985 et le lancement du premier satellite SES il y a près de 30 ans. GovSat et le lancement de GovSat-1 représentent une nouvelle étape pour renforcer la position du Luxembourg en tant qu’acteur clé dans le secteur de l’aérospatial, et contribue à la diversification de notre économie."

Etienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Défense du Luxembourg: "Le Luxembourg a tenu sa promesse d'augmenter ses dépenses pour la défense en tant qu'allié de l'OTAN et conformément à ses engagements pour la défense. Nous concrétisons cela par le biais d'un partenariat innovant avec SES, le premier opérateur satellitaire mondial, basé au Luxembourg. Nous fournissons donc une solution efficace et fiable pour les communications satellitaires, qui répond aux demandes de plus en plus sophistiquées de nos alliés de l'OTAN. Nous nous appuyons sur les compétences de l'industrie spatiale du Luxembourg, qui jouit d'un rayonnement exceptionnel à l'échelle mondiale et qui voit ses activités renforcées par l'initiative luxembourgeoise SpaceResources.lu."

Karim Michel Sabbagh, Président et CEO de SES: "Le marché mondial des communications satellitaires gouvernementales est un solide moteur de croissance pour SES, et nous continuons à développer nos capacités pour répondre à ce secteur en plein essor. Le satellite GovSat-1 propose des capacités différenciées qui viennent compléter la gamme actuelle de SES pour les gouvernements et les institutions. Unique en son genre, cette solution a été rendue possible grâce au partenariat avec le gouvernement luxembourgeois."

Le satellite a été construit par Orbital ATK et se base sur la plateforme satellitaire GEOStar-3™. Il s'agit du 40e satellite GEOStar d'Orbital ATK.

Retrouvez la page dédiée à GovSat-1 ici

Suivez-nous sur:

Social Media

Blog

Media Library

White Papers

À propos de GovSat

GovSat est un partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et SES, le premier opérateur satellitaire à l’échelle mondiale. La mission de GovSat est de fournir des services de communication satellitaire gouvernementale sécurisés, fiables et accessibles afin de répondre aux besoins liés aux applications de défense et sécurité institutionnelle. GovSat-1, le premier satellite de la société, est un satellite multi-missions qui utilisera des fréquences en bande X et en bande Ka militaire, et comporte des faisceaux à haute puissance et entièrement orientables afin de subvenir aux besoins de multiples opérations. Des informations complémentaires sont disponibles ici: www.govsat.lu

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180131006440/fr/