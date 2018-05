Lazard Frères Gestion anticipe une repentification temporaire de la courbe des taux aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans son graphique de la semaine, Lazard Frères Gestion explique que la remontée des taux longs aux Etats-Unis, avec un 10 ans qui a atteint les 3%, s’explique essentiellement par l’évolution des maturités plus courtes. Le taux à 5 ans a ainsi atteint son plus haut niveau depuis fin 2008. En conséquence, la courbe des taux s’est considérablement aplatie.Pour le gestionnaire d'actifs, ce mouvement s'explique par un ajustement des perspectives implicites du marché sur les remontées des taux de la Fed. Six mois plus tôt, les futures sur les fed funds anticipaient deux hausses en 2018 et 2019 alors qu'aujourd'hui, le marché en prévoit cinq, dont au moins trois cette année.Lazard Frères Gestion rapporte que des économistes de la Fed ont estimé que l'ensemble des opérations d'achats de titres et d'extension de maturité de la Fed ont réduit la prime de terme à 10 ans d'environ 100 points de base. L'accélération de la réduction du bilan de la Fed devrait donc amener, selon lui, la partie longue de la courbe à remonter davantage, ce qui pourrait amener un mouvement temporaire de repentification.