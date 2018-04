Lazard Frères Gestion croit à la reflation japonaise mais met en garde contre l'appréciation du yen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lazard Frères Gestion estime que "les conditions domestiques d'une poursuite de la reflation sont présentes" au Japon. Dans le détail, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis 1993 tandis que la croissance devrait "rester correcte". Une telle conjonction de facteurs devrait se traduire par un accroissement de l'output gap positif et entrainer des tensions sur les prix. Toutefois, met en garde Lazard Frères Gestion, un élément perturbateur pourrait survenir : l'appréciation du yen."Le contexte actuel d'aversion au risque a provoqué une nette appréciation du yen qui a pris 7% contre le dollar depuis le début de l'année et 5% contre un panier de devises représentatives. La précédente accélération de l'inflation avait été stoppée par une forte hausse du yen entre la mi- 2015 et la mi-2016: à l'époque le taux de change effectif du yen s'était apprécié de plus de 25% sur quatorze mois à partir du point bas de juin 2015", rappelle Lazard Frères Gestion.