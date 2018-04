Lazard Frères Gestion estime que la livre turque va rester sous pression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lazard Frères Gestion estime "probable" que les pressions baissières sur la livre turque perdurent. Alors qu’en moyenne les devises émergentes se sont légèrement appréciées face au dollar, la livre turque s’est dépréciée de 7%, signant l’une des plus mauvaises performances au sein des pays émergents. Lazard Frères Gestion explique cette baisse par l'accroissement des déséquilibres "interne (inflation à deux chiffres) et externe (creusement du déficit courant)" en Turquie "témoignant d’une certaine surchauffe de l’économie.""Le ralentissement de la demande domestique et la baisse des cours de l'énergie avaient permis une réduction substantielle du déficit courant entre 2013 et 2016. Mais l'inversion de ces facteurs cycliques a ramené celui-ci à son niveau d'il y a cinq ans, mettant en évidence son caractère structurel", ajoute le gestionnaire d'actifs.Les déséquilibres qui caractérisent désormais l'économie turque sont une conséquence directe des mesures de relance budgétaire et de soutien au crédit prises par les autorités. Elles ont permis à la croissance d'atteindre 7,3% sur un an au quatrième trimestre, faisant de la Turquie l'une des économies les plus dynamiques de la planète, devant la Chine (+6,8%) ou l'Inde (+7,2%).