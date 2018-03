Lazard Frères Gestion met en garde contre des ventes prématurées en cas de stats décevantes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lazard Frères Gestion met en garde contre une sur-réaction des investisseurs si un indicateur économique comme l'ISM venait à baisser légèrement. Pour le gestionnaire d'actifs, il faudrait plutôt y voir une normalisation que les signes annonciateurs d'une récession, compte tenu du niveau historique sur lequel évolue actuellement cette statistique."Historiquement, cet indicateur s'est rarement maintenu longtemps sur ces niveaux, ce qui laisse envisager une baisse progressive dans les prochains trimestres. Ce mouvement de repli constituera-t-il une déception qui pèsera sur les marchés actions ? Rien n'est moins sûr", estime Lazard Frères Gestion.Graphique à l'appui, le gestionnaire d'actifs note que, lorsque l'ISM manufacturier atteint son point haut, les marchés actions ont à peu près autant de chances de progresser que de baisser. "Nous avons identifié dix-huit pics sur l'indice ISM manufacturier depuis 1948, date de création de l'enquête. Dans onze cas, le marché est plus haut un an plus tard", observe Lazard Frères Gestion.Une analyse similaire à partir de l'indice Citigroup de surprise économique, qui mesure le nombre et la taille des surprises favorables ou défavorables lors de la publication des statistiques économiques, envoie un message similaire, soulignent les gérants. Lorsque cet indice atteint un pic et commence à baisser, cela signifie que les chiffres économiques ont cessé de surprendre à la hausse et commencent à être en dessous des attentes. Sur 23 pics identifiés sur cet indicateur depuis sa création en 2003, le marché a progressé sur l'année qui a suivi dans dix-sept cas."Tout ceci ne signifie pas que l'économie n'a pas d'importance pour les marchés. Le positionnement dans le cycle économique reste pour nous le principal facteur explicatif de la performance des classes d'actifs", conclut Lazard Frères Gestion.