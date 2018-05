Lazard Frères Gestion renforce son équipe obligataire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lazard Frères Gestion a décidé de renforcer son équipe obligataire avec deux recrutements. Eléonore Bunel devient directeur de la gestion taux et Alexis Lautrette est nommé au poste de gérant-analyste sur les dettes financières. La première a pour mission de déployer la gamme obligataire de Lazard Frères Gestion, en vue d’anticiper l’évolution de la demande dans un contexte de remontée des taux. Sous la responsabilité de Matthieu Grouès, elle encadre l’équipe de gestion obligataire qui compte désormais huit gérants-analystes.De son côté, Alexis Lautrette, spécialiste des dettes hybrides corporate et financières, participe notamment à la gestion des fonds Lazard Crédit Fi et Lazard Capital FI gérés par François Lavier.