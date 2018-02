Lazard Patrimoine a surperformé de plus de 4 points son indice de référence en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En 2017, le fonds Lazard Patrimoine a enregistré une performance de +6,5%, contre 2,1% pour son indice de référence, et a bénéficié d’une gestion active de l’exposition aux actions, aux produits de taux et aux devises. Porté par l’accélération de la croissance européenne, Lazard Patrimoine a profité d’une surexposition aux actions et spécifiquement sur les actions de la zone euro. L’équipe de gestion s’est montrée réactive et tactique dans les décisions concernant la poche obligataire. Enfin, la gestion de l’exposition aux devises a également contribué à la performance du fonds.Depuis sa création fin 2014, Lazard Patrimoine a enregistré une performance cumulée de 12,2% contre 10% pour son indice de référence."Dans un contexte d'érosion des rendements des fonds en euros, nous pensons qu'il y a une demande pour un fonds défensif comme Lazard Patrimoine, visant une volatilité encadrée, un risque de baisse maximale limité et une croissance régulière", indique Jean-Jacques de Gournay, Associé-Gérant et Directeur commercial de Lazard Frères Gestion."L'historique de performance de l'allocation d'actif chez Lazard Frères Gestion a démontré notre capacité à apporter de la valeur ajoutée avec notre analyse fondamentale des cycles économiques. En créant Lazard Patrimoine, nous voulions faire bénéficier les investisseurs de ce savoir-faire", ajoute Matthieu Grouès, Associé-Gérant et Directeur des gestions institutionnelles de Lazard Frères Gestion.