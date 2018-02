Le CAC 40 a gagné 1,2% lundi, soutenu par les valeurs du luxe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a rebondi lundi dans le sillage du redressement de Wall Street, profitant notamment de la progression des valeurs du luxe. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 1,2% à 5.140,06 points, tandis que le SBF 120 a gagné 1,1% à 4.118,85 points. En tête du CAC 40, Kering a profité des résultats et des prévisions publiés par sa filiale Puma. Le titre s'est adjugé 3,6% à 380 euros, entraînant derrière lui LVMH, en hausse de 3% à 241,85 euros. Michelin a également progressé de 2,7% à 125,30 euros avant la publiaction de ses résultats annuels. Airbus a cédé 1,2% à 82,52 euros après avoir reconnu de nouveaux problèmes sur les moteurs Pratt & Whitney de l'A320neo, qui ont poussé certaines compagnies à reporter la livraison de leurs appareils. Le groupe européen a également annoncé dimanche la transformation du protocole d'accord avec Emirates portant sur 20 A380 en commande ferme, avec une option d'achat de 16 avions supplémentaires. Au sein du SBF 120, l'exploitant de satellites SES a chuté de 11,2% à 11,44 euros après l'annonce du départ dès le 5 avril de son directeur général et de son directeur financier. Karim Michel Sabbagh et Padraig McCarthy seront remplacés par Steve Collar et Andrew Browne, respectivement directeur général de SES Networks et directeur financier de O3b Networks. (tvarela@agefi.fr) ed: ECH