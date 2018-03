Le CAC 40 a terminé en baisse de 1,4%, retour de l'aversion au risque

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'aversion au risque a fait son retour sur les marchés jeudi, alors que le ton plus restrictif de la Réserve fédérale américaine a inquiété les investisseurs, qui attendaient en outre l'annonce de nouvelles mesures protectionnistes par la Maison-Blanche. Le CAC 40 a cédé 1,4% jeudi, à 5.167,21 points et le SBF 120 s'est replié de 1,3%, à 4.147,11 points.

Pour Frédéric Rozier, gérant chez Mirabaud Wealth France, la réunion de la Fed "a été le prétexte pour justifier une correction qui était attendue". "Le marché est désormais dans une phase transitoire, non pas de retournement, mais de consolidation", ajoute-t-il. La Réserve fédérale américaine a, comme anticipé par les investisseurs, augmenté mercredi de 0,25 point ses taux directeurs. Mais ses projections de moyen terme ainsi que le ton de son président, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse ont été perçus comme restrictifs. Par ailleurs, Donald Trump a relancé les craintes de guerre commerciales en évoquant jeudi, après la clôture des marchés européens, des mesures punitives contre les importations chinoises, d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars.

Le retour de l'aversion au risque s'accompagne d'un phénomène de 'flight to quality' [fuite vers la qualité, ndlr] qui a pénalisé les valeurs financières et cycliques. La société d'investissement Wendel a signé la plus forte baisse du SBF 120 (-9,6%). Parmi les rares rescapés du jour, le groupe Hermès a pris 0,6% au lendemain de ses résultats annuels, tandis que DBV Technologies a rebondi de 3,7% à la veille d'une augmentation de capital destinée à financer la dernière phase d'essais cliniques de son principal traitement.

