Le CAC 40 a terminé en hausse de 1%, tiré par Casino et par l'euro

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a repris des couleurs mardi, grâce à un léger accès de faiblesse de l'euro et à la progression de l'action Casino. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 1%, à 5.115,74 points, et le SBF 120 s'est également apprécié de 1%, à 4.112,46 points. Casino a terminé en hausse de 3,8%, à 38,97 euros, après avoir signé un accord avec le géant américain Amazon visant à proposer les produits alimentaires Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue. Casino a par ailleurs confirmé la poursuite du processus de cession de Via Varejo au Brésil sans avoir d'élément nouveau à communiquer, mais en démentant tout partenariat concernant cette filiale. De son côté, Safran a fini sur un gain de 2,6%, à 84,14 euros. L'équipementier aéronautique a annoncé la signature par sa division moteurs Safran Aircraft Engines d'un protocole d'accord avec la compagnie vietnamienne VietJet afin de renforcer leur partenariat stratégique. Parmi les plus fortes baisses de la place parisienne, Neopost a cédé 2,7%, à 20,84 euros, au lendemain de l'annonce de résultats décevants pour son quatrième trimestre. Mercredi, les investisseurs guetteront la réaction du titreOrpeaà la publication des résultats annuels du groupe, prévue mardi après Bourse. (adore@agefi.fr) ed : LBO

Agefi-DowJonesTheFinancialnewswires