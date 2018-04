Bourse de Paris : Le CAC 40 attendu en faible hausse à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien devrait ouvrir en petite hausse lundi, les investisseurs optant pour une certaine prudence après une série d'annonces de fusions et acquisitions en Europe et aux Etats-Unis et à la veille d'un jour férié en France où la Bourse restera fermée. Le CAC 40 devrait ainsi gagner seulement 4 points, soit à peine 0,1%, selon les contrats à terme d'IG Markets. Les investisseurs scruteront le secteur de la distribution après l'annonce d'un accord de fusion conclu par le britannique Sainsbury avec son concurrent Asda, filiale du géant américain Walmart. Accor sera aussi surveillé après l'acquisition du groupe suisse Mövenpick Hotel & Resorts pour 482 millions d'euros en numéraire. Eurofins va acquérir Covance Food Solutions pour 670 millions de dollars en numéraire. De son côté, Sanofi a annoncé que l'autorité sanitaire américaine allait procéder à l'examen prioritaire du cemiplimab dans le traitement d'un cancer de la peau à forte mortalité et devrait rendre sa décision fin octobre. Le reste de la semaine sera marqué par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi et par une nouvelle salve de résultats d'entreprises en France. (adore@agefi.fr) ed: LBO

