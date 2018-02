Le CAC 40 attendu en hausse à l'ouverture, dans le sillage de l'Asie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait s'inscrire en hausse lundi à l'ouverture, dans le sillage des marchés asiatiques, alors que l'euro se raffermit face au dollar. Vers 8h30, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 0,4%, à 5.336 points. Si la séance s'annonce pauvre en indicateurs et en résultats d'entreprises, les investisseurs prêteront attention à l'audition du président de la BCE, Mario Draghi, devant la commission économique et financière du Parlement européen, prévue cet après-midi. Mardi ce sera au tour du président de la Fed, Jerome Powell, de s'adresser aux parlementaires américains. PSA a annoncé lundi un accord de coentreprise avec le malaisien Naza afin d'accélérer son développpement en Asie du Sud-Est. De son côté le groupe d'analyses Eurofins (ERF.FR) a annoncé vendredi l'acquisition de deux laboratoires en Irlande ainsi que le rachat lundi du néerlandais NMDL-LCPL, spécialiste des diagnostics moléculaires pour les hopitaux. La médiation entre Vivendi et Mediaset au sujet de leur partenariat capitalistique et dans les contenus a échoué, selon l'AFP. Les deux groupes se retrouveront mardi lors d'une audience devant un tribunal de Milan qui devrait se prononcer sur l'ouverture d'une procédure contentieuse. (fschott@agefi.fr) ed: LBO