Le CAC 40 attendu en hausse après le rebond de Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse mardi, dans le sillage d'une bonne performance de Wall Street lundi en raison de l'apaisement des craintes liées aux tensions géopolitiques. Les investisseurs tournent désormais leur attention vers la salve de résultats attendue cette semaine des deux côtés de l'Atlantique. Le CAC 40 est attendu en hausse de 0,35%, selon les contrats à terme du courtier IG Markets. Casino sera sous les projecteurs mardi après l'annonce d'une baisse de 3,8% de ses ventes au premier trimestre. Lagardère a annoncé la cession d'activités radio en Europe de l'Est à Czech Media Invest pour 73 millions d'euros. Vinci sera scruté après l'acquisition par sa filiale Eurovia du groupe de travaux publics québécois TNT. Air France-KLM reste sous surveillance alors qu'une nouvelle journée de grève est prévue ce mardi. La direction d'Air France a proposé lundi aux syndicats un projet d'accord final prévoyant une augmentation des salaires de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur trois ans, pour tenter de sortir d'un mouvement social long et coûteux. (adore@agefi.fr) ed: JXM

