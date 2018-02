Le CAC 40 attendu en légère hausse à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 pourrait poursuivre sa progression et ouvrir en hausse de 0,2% mardi, selon les contrats à terme sur l'indice, soutenu par les performances des marchés américains et asiatiques pendant la nuit. Parmi les valeurs à suivre, le motoriste Safran a publié des résultats en forte hausse en 2017 et a indiqué tabler sur une nouvelle progression de son activité et de sa rentabilité cette année. Le laboratoire pharmaceutique DBV Technologies a publié des résultats cliniques préliminaires encourageants dans l'allergie au lait de vache. Les investisseurs prêteront attention mardi aux indices du climat des affaires et de la confiance des ménages dans la zone euro, ainsi qu'aux statistiques préliminaires sur l'inflation en Allemagne pour le mois de février. Le nouveau président de la Fed, Jerome Powell, sera par ailleurs auditionné par une commission du Congrès, dans le cadre de la présentation du rapport d'activité semestriel de la banque centrale américaine. (tvarela@agefi.fr) ed : LBO