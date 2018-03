Le CAC 40 attendu en net repli à l'ouverture

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait accuser un recul marqué à l'ouverture vendredi, après avoir lâché 1,4% jeudi alors que les tensions entre Washington et Pékin au sujet d'une possible guerre commerciale devraient occuper le devant de la scène. L'indice phare de la place parisienne devrait lâcher une soixantaine de points, selon les contrats à termes du courtier IG Markets. Jeudi, le président américain, Donald Trump, a évoqué des mesures de rétorsion contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars, ainsi qu'un durcissement des restrictions en matière d'acquisitions et de transferts de technologie. Pékin a riposté en dévoilant vendredi une liste de taxes douanières qu'elle pourrait imposer sur des importations de produits américains. Dans ce contexte, l'actualité des entreprises risque d'être reléguée au second plan. Jeudi, le groupe Bolloré a annoncé une hausse de son résultat net à 699 millions d'euros pour 2017, contre 440 millions en 2016, porté par la croissance de ses volumes de fret en Afrique. Les représentants de Vivendi au conseil d'administration de Telecom Italia, dont son président Arnaud de Puyfontaine, qui est le président du directoire de Vivendi, ont présenté leur démission. Ces décisions sont consécutives à l'entrée au capital de Telecom Italia d'Elliot Advisors, qui a fait part de son intention de remplacer certains membres du conseil d'administration. Carrefour a annoncé avoir émis 500 millions d'euros de dette convertible à échéance mars 2024, tandis qu'Axa a annoncé avoir placé 2 milliards d'euros de dette subordonnée. Vendredi matin, Ipsen a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain avait émis un avis favorable à l'homologation par l'Agence européenne du médicament (EMEA) du cabozantinib dans une nouvelle indication. TechnipFMC a lui annoncé vendredi l'acquisition d'une participation minoritaire dans Magma Global, équipementier spécialisé dans les conduites sous-marines. (jmarion@agefi.fr) ed : LBO