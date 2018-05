Bourse de Paris : Le CAC 40 baisse légèrement dans un marché prudent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien peine à accrocher un cap jeudi à la mi-séance, dans un marché scrutant l'évolution des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à quelques minutes de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE). Le CAC 40 perd 0,1%, à 5.526,77 points, et le SBF 120 cède 0,1%, à 4.422,22 points, dans des échanges globalement peu animés en raison d'un jour férié en France. Du côté des actions, les investisseurs se concentrent sur les entreprises ayant publié des points trimestriels après Bourse jeudi. En tête du SBF 120, Aperam gagne 3,6% à 42,04 euros, après avoir annoncé prévoir une hausse de son Ebitda au deuxième trimestre et fait état d'une trésorerie nette positive. EDF prend 3,2% à 12,24 euros, après avoir enregistré une hausse dans l'ensemble conforme aux attentes de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ayant tiré parti d'un hiver rigoureux en Europe. Lanterne rouge du marché, Rubis perd 2,7% à 62,90 euros, les investisseurs engrangeant quelques bénéfices après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre en forte hausse. TechnipFMC cède 2,1% à 27,27 euros, après avoir publié un bénéfice au premier trimestre inférieur aux attentes. Jeudi, le titre s'était adjugé 3,4% dans le sillage de la hausse des cours du pétrole. (adore@agefi.fr) ed: ECH

