Le CAC 40 en baisse de plus d'1% après la Fed et les PMI

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien se replie de plus de 1% jeudi à la mi-journée, pénalisé par une série d'indicateurs plus faibles que prévu en France et dans la zone euro. Peu après 13h, le CAC 40 cède 1,1% à 5.180,38 points et le SBF 120 abandonne 1,1% à 4.158,19 points.

L'indice PMI des directeurs d'achats s'est établi à 55,3 en mars, son plus bas niveau depuis quatorze mois, signalant un essoufflement de la croissance dans la zone euro. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires attendaient un indice à 56,7. Par ailleurs, le climat des affaires a reculé en mars pour le troisième mois consécutif en France, et pour le deuxième mois d'affilée en Allemagne.

Du côté des banques centrales, la Bank of England a laissé son principal taux directeur inchangé au lendemain d'une hausse de 25 points de base des taux de la Fed, laquelle continue à tabler sur trois hausses en tout en 2018.

Dans l'actualité des entreprises, Trigano a annoncé une hausse de 42,1% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice décalé 2017-2018, et a indiqué prévoir une "nette progression" de ses résultats sur l'ensemble du premier semestre. Le titre gagne 1,2% à 155,80 euros. Wendel a annoncé vouloir investir 3 milliards d'euros de fonds propres d'ici à 2020 mais a fait part d'une baisse de son actif net réévalué depuis le début de l'année. L'action cède 3,7% à 138,60 euros. Altran lâche 3,3% à 13,41 euros après avoir finalisé le rachat d'Aricent et dévoilé les modalités de son augmentation de capital de 750 millions d'euros. Ingenico chute de 4,2% à 63,70 euros. Le bureau d'analystes Kepler-Cheuvreux anticipe un recul du chiffre d'affaires du spécialiste des paiements d'environ 5% au premier trimestre avant un rebond lors des trimestres suivants. Kepler a abaissé sa recommandation sur le titre, de "acheter" à "conserver".

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: